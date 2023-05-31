’Sigarayı bıraktıktan sonra kanser riski azalıyor’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, "Akciğerlerin, sigaranın oluşturduğu zararlardan tamamen kurtulabilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Dokuz ay gibi bir süre sonra akciğerin kendisini temizleme fonksiyonları yerine gelerek ve kanser riskinin yıllar içerisinde azaldığı görülecektir" dedi.

"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" nedeniyle açıklama yapan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan sigaranın zararlarından bahsetti. Prof. Dr. Servet Kayhan, "Sigara içenler sağlığınızın kıymetini anlamak için sigaraya bir müddet mola verin. Saatler içerisinde kalp atışının ve tansiyonun düzeldiği görünecektir. Sigarayı bırakanlar günler içerisinde nikotin düzeylerinin düşmesiyle beraber daha rahat nefes almaya başlayacaktır. Sigara bırakmasına bağlı olarak kanser riski, kalp hastalıkları riski, koroner arter hastalığı riski giderek azalacaktır. Akciğerlerin, sigaranın oluşturduğu zararlardan tamamen kurtulabilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Dokuz ay gibi bir süre sonra akciğerin kendisini temizleme fonksiyonları yerine gelerek ve kanser riskinin yıllar içerisinde azaldığı görülecektir" diye konuştu.

"50 yaş ve üstü kişilerde özellikle solunum fonksiyonlarının giderek azalıyor"

Prof. Dr. Servet Kayhan ayrıca sigaranın zararları için şunları söyledi:

"Sigara ve tütün mamulleri insanda hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık yapan ürünlerdir. Bununda en önemli etkeni içerdiği ’nikotin’ maddesidir’. Sigarayı bırakan kişiler, ilk günlerde konsantrasyon kaybı ve odaklanamama gibi sağlık sorunlarından kurtulacaktır. Sigarayı bırakamayanlar için sağlık desteği ’Alo 171’ hattı ve sigara bırakma polikliniğinde hizmet vermektedir. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri olarak hastalara, ileride sağlıklı yaşam sürmeleri için genç yaşta sigarayı bırakmalarını, gençlere ise sigaraya hiç başlamamalarını önermekteyiz. 50 yaş üstü kişilerde özellikle solunum fonksiyonlarının giderek azaldığını bilmekteyiz. Bunun önüne geçebilmek için, öncelikle düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, sigara ve tütün mamullerinden uzak durmayı önermekteyiz. Günümüzde her yıl yaklaşık iki milyon kişi dünyada akciğer kanserine yakalanmaktadır. Akciğer kanserinin yüzde doksan etkeni sigaradır. Sigarayı bırakarak sağlıklı bir ömür yaşanabilmektedir."