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Sigara Covıd-19 dostu

Sigara içen kişilerin Covid-19 hastalığını daha ağır geçirdiklerini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, “Ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve bir an önce nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor” dedi.

SAMSUN 09.02.2022, 16:31
Sigara Covıd-19 dostu

Sigara içen kişilerin Covid-19 hastalığını daha ağır geçirdiklerini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, “Ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve bir an önce nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor” dedi.

Sigara ve Covid-19 ilişkisi konusunda bilgilendirmede bulunan Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, sigara bağımlılığının önlenebilir bir durum olmasına rağmen hâlâ ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını ve sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl dünyada 7 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünde, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp damar hastalıkları riskini artıran en önemli etken olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Sigara dumanında bulunan 4 binden fazla kimyasal maddenin 80’den fazlasının kanser yapıcı özelliği bulunuyor. Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8’nin sigara kullanıcısı olduğu biliniyor. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 60-70 vakada ancak ileri evrede tanı konulabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünyada sigara içenlerin sayısı 1 milyar 100 milyon kişidir. Yılda 7 milyon insan sigara tüketimi sebebiyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı’nın hazırladığı Tütün Atlasına göre Türkiye’deki erkeklerin yüzde 31’i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu oran Kuzey Kore’nin ardından dünyada en yüksek ikinci orandır. Kadınlardaki oran ise yüzde 12 olup orta gelirli ülkelerin ortalamasına denktir” diye konuştu.

“Pasif içicilik bile hastalıkları tetikleyebilir”

Sigaranın sebep olduğu zararlardan bahseden Dr. Aziz Uluışık, “Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH’ın yüzde 90 sebebi sigaradır. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10-30’undan sigara sorumludur. Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara içicisi olmak bile kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır. Gırtlak kanseri, prostat kanseri ve mesane kanseri görülme sıklığı belirgin şekilde artmaktadır. Midede gastrit, ülser ve mide kanseri riskini artırmaktadır. Hamilelikte sigara içiminin bebeğe zararlı olduğu kesin kanıtlanmıştır. Sigara içenlerde Alzheimer hastalığına yakalanma ve inme riski artmaktadır. Kısırlık, erken doğum, erken menopoz riski artmaktadır. Gün içinde yorgunluk, halsizlik, stres ve uykusuzluk görülebilir. Ciltte kırışıklık, dişlerde sararma ve ağız içinde kötü koku oluşumu gibi estetik zararları mevcuttur” şeklinde konuştu.

“Sigara Covıd-19 hastalığında risk faktörü olabilir”

Sigara ve Covid-19 ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulunan Uluışık, şunları söyledi:

“Aralık 2019’dan itibaren görünmeye başlayan Covid-19 enfeksiyonu, hem kalp-damar sistemi hem solunum sistemine doğrudan hasar vermektedir. Mevcut bilgilerimiz göstermektedir ki, sigara kullanımının yol açtığı başlıca hastalıklar olan kalp-damar hastalıkları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi kronik solunum hastalığı bulunan kişiler, sağlıklı kişilere göre Covid-19 hastalığına yakalandıklarında hastalığı daha ağır geçirme riskine sahiptir. Dolayısıyla, sigara kullanımına bağlı gelişen bu hastalıklar, ağır Covid-19 hastalığı için doğrudan birer risk faktörüdür. Diğer yandan sigara kullanımı solunum yollarımızdaki koruyucu mekanizmaları bloke ederek, alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırmaktadır. Bu durum Covid-19 enfeksiyonu ve yayılmakta olan salgın için önemli bir risk faktörü haline gelmektedir. Tüm bu gerekçelerle, sigara kullanımının terkedilmesi özellikle Covid-19 salgınının sağlığımızı tehdit ettiği şu günlerde çok önemli ve önceliklidir. Sigarayı bırak, sağlığını bırakma.”

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