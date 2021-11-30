Şiddetli fırtına çam ağacını devirdi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde etkili olan fırtına sonucu çam ağacı, kamyonetin üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi Terme Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan çam ağacı, ilçe genelinde etkili olan fırtınada devrildi. Devrilen büyük ağaç, park halindeki 55 ADJ 590 plakalı kamyonetin üzerine yıkılarak trafiği ulaşıma kapattı. Yıkılan dev ağaç, olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

Olay sonucunda yaralanma veya can kaybı olmazken, park halindeki kamyonette maddi hasar meydana geldi.