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Sezonun ilk bale performansı ‘Rondo Ala Turka’ ve ‘Güldestan’dan kesitler

2020-2021 SANAT SEZONUNDA FİZİKSEL MESAFE KURALLARINA UYGUN OLARAK YENİDEN DÜZENLENEN “RONDO ALA TURKA” VE “GÜLDESTAN” BALE ESERİNDEN KESİTLER 8-10 EKİM AKŞAMLARI SAMSUN DEVLET OPERA VE BALESİ (SAMDOB) SAHNESİNDE GÖSTERİLECEK.

SAMSUN 07.10.2020, 10:45
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Sezonun ilk bale performansı ‘Rondo Ala Turka’ ve ‘Güldestan’dan kesitler

2020-2021 sanat sezonunda fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenen “Rondo Ala Turka” ve “Güldestan” bale eserinden kesitler 8-10 Ekim akşamları Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sahnesinde gösterilecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin geçen sezonlarda sahneye koyduğu ve büyük beğeni toplayan eserleri “Rondo Ala Turka” ve “Güldestan” baleleri 2020-2021 sanat sezonunda seyircisiyle tekrar buluşacak. Libretto ve koreografilerini Beyhan Murphy’nin, rejisinin Arkın Zirek’in üstlendiği eserler pandemi koşullarına göre yeniden düzenlenerek, 8-10 Ekim 2020 akşamları saat 20.00’de Aydın Gün Salonu’nda sahnelenecek.

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