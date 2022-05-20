Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla Samsunluları coşturdu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Samsun’da verdiği konserde dans ve şarkılarıyla seyircileri coşturdu.

Atakum Belediyesi’nin organizasyonuyla Samsun’a gelen Şevval Sam, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atakum Kent Meydanı’nda konser verdi. Konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatan Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla dinleyenleri coşturdu.

Konserde konuşan ve gençlere seslenen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise “Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları, ‘Ya ölüm ya bağımsızlık’ diyerek adım attıkları 19 Mayıs 1919’da ve ondan sonraki Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık mücadelesi, özgürlük mücadelesi, çağdaş modern Türkiye Cumhuriyeti ve onun ilkelerini siz gençlere emanet etti. O nedenle siz hem şanslı hem gururlu, onurlu ve bir bu kadar da sorumlusunuz. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini siz emanet etti” diye konuştu.