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Servis şoförlerine seminer

Samsun’un Alaçam ilçesinde okul servis araç sürücülerine “Taşıma Güvenliği” semineri verildi.

SAMSUN 16.09.2021, 09:32
Servis şoförlerine seminer

Samsun’un Alaçam ilçesinde okul servis araç sürücülerine “Taşıma Güvenliği” semineri verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda, “Öğrencilerin Taşıma Güvenliği” konulu, okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis sürücülerine yönelik, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve öğrenci temsilcilerinin de katılımı ile taşımada çocukların trafik güvenliğini artıcı önlemlerin alınması konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğünden Trafik Polisleri İsmail Karakayalı, Hüseyin Yüksek ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Levent Özyünsel, Toplum Sağlığı Başkanlığı Sağlık Memuru İsmail Kuş tarafından verilen seminerde, Karayolları Trafik Kanunu, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, şoförlerin uyması gereken trafik kuralları ve bazı konularda okul servis şoförleri slayt eşliğinde bilgilendirildi.

Seminerin okul öğrencilerinin ve okul taşıtlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sağlamak amacıyla yapıldığı, servis şoförlerinin, diğer sürücülere nazaran çok daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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