Servis araçları denetimden geçirildi
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ PERSONEL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, personel servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel iş yerlerine ait personel taşıma hizmeti veren araçların denetimi yapıldı. Denetimde araçların taşımaya uygunluğu, Covid-19 tedbirlerinin alınıp alınmadığı, genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, araçların ve şoförlerin uygunluğu denetlendi. Güzergah belgesi olmayan korsan taşıma yapan araçlara karayolları trafik kanunu gereğince idari para cezası, 15 ile 60 gün trafikten men cezaları verildi.
Ekiplerin şehrin belirli noktalarında denetimlerine devam ettiği, kurallara uymayan, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan sürücülere ve araçlara göz açtırmayacağı ifade edildi.
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