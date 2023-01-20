Serdar Tuncer, Samsunlularla buluştu

Samsun’da Canik Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte şair ve yazar Serdar Tuncer sevenleriyle buluştu. Sohbet havasında geçen etkinlikte Serdar Tuncer dinleyenlerini kimi zaman güldürdü, kimi zaman düşündürdü, kimi zaman ise hüzünlendirdi.

Canik Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde Yesevi’den Taceddin’e Alperen Buluşmaları düzenlendi. Buluşma ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Av. Samet Bağcı bir konuşma yaptı. Başkan Bağcı, "Türk gençliği üzerinde yurt içinde ve yurt dışında şer odakları tarafından bilinçli şekilde gerçekleştirilen milli ve manevi değerlerin yabancılaştırma girişimlerine karşın ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz programlar ile gençliğimizi koruyarak kutlu davada bir ve beraber olacağız. Gençlerimizi helal dairede en doğru şekilde yönlendirebilmek ve onlara öncülük edebilmek için Türk Gençliği ocaklarımıza kazandırılmalı ve Müslüman Türk milletine liderlik etmeleri için yönlendirilmelidir" dedi.

Akabinde sahneye gelen Serdar Tuncer söyleyişi yaptı, şiirler okudu. Serdar Tuncer konuşmasında, "Kendini sevmek çok iyi bir şey değildir. İnsan kendisini hiç sevmese olmaz da çok severse de olmaz. Onun bir dengesini tutmak lazımdır. İyi adamlar siyasetle meşgul olmamalıdır. Siyasetle meşgul olanlar iyi adamlar olmalıdır. Onun için diyorlar ki ‘Siyaset dosta tavsiye edilmez ama düşmana da bırakılmaz.’ Tarih iyi siyasetçiler görmedi mi, gördü. İyi siyasetçi tabirinden çok oy olan siyasetçiyi anlıyorsak bu manada iyi siyasetçi değildiler. Ama bir milletin gönlünde aslanlar gibi yer tutmayı anlıyorsak hem güzel adamdılar hem de iyi siyasetçiydiler. Sevmek sevdiğine benzemektir. Kuru kuruya ’ben filancayı seviyorum’ demek olmazmış. Sevdiğinin ahlakı ile ahlaklanabiliyorsan onu seviyorsundur. Bir türlü adam olamadık diyorsan adam olma yoluna çıkmışsındır. Soruyorlar ‘kötülerden olduğumuzu nasıl biliriz’ kendinizi iyilerden zannederseniz. Sevdiğini çok sevip hiç tanımadığın adam Türk derler. Yeni nesil başka yetişiyor. Çocuklar kendilerini Ertuğrul Gazi zannederek büyüyorlar. Bunu yeri geldikçe ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü mühimdir. 36 Osmanlı Padişahı vardır. 33’ü şairdir. Dünya böyle bir devlet dahi yoktur. Şairin siyasetle uğraşanı pek makbul değildir. Ama siyasetçini şiirle meşgul olabileni kıymetlidir. Bu da dedelerden yadigardır. Kanuni Sultan Süleyman’da şairlerin zirvesinde duran zattır. Hepsi yazmış ama Yavuz Sultan Selim Han, Fatih Sultan Mehmet Han zirvedir. Onlar üstünde de Kanuni vardır. Öyle bir Zat-ı Şerif ki zirveyi kimseyi bırakmaz. Bir kişi çevresindekilere ben ondan daha cömerttim, daha hayırlıyım, onun halinde ne var dediği an skor tabelasında şeytana puan yazıyor. Allah dostu tevazuu konusunu şöyle tabir ediyor; Tevazuu sabah evden çıktın geri eve dönene kadar karşılaştığın her insanı kendinden daha iyi bilmendir diyor" diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik Başkan Sandıkçı’nın Serdar Tuncer’e hediye takdimi ile son buldu.