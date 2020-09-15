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Semt pazarlarında korona tedbirleri

KORONA VİRÜS MÜCADELESİNDE HİÇBİR AKSAKLIĞA İZİN VERMEDİKLERİNİ BELİRTEN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI NECATTİN DEMİRTAŞ, SEMT PAZARLARINDAKİ TEDBİRLERİN SÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU.

SAMSUN 15.09.2020, 15:43
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Semt pazarlarında korona tedbirleri

Korona virüs mücadelesinde hiçbir aksaklığa izin vermediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, semt pazarlarındaki tedbirlerin sürdüğünü duyurdu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ilçe genelinde birçok ekiple korona virüs mücadelesini aralıksız sürdürdüklerini belirtirken vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen semt pazarlarında da tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulandığını söyledi. İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince yürütülen tedbir uygulamalarında hem vatandaşlar hem pazarcı esnafı virüse karşı koruma altında tutuluyor. Denetim ve düzenlemelerin standart halinde uygulandığı semt pazarlarında vatandaşların alış-verişlerini yapabilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturuluyor.

“Tedbir kurallarından ödün vermiyoruz”

Halk sağlığına verdiği önemi başarılı virüs mücadelesi boyunca gösteren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Halen devam eden ve ne kadar süreceği tam olarak bilinmeyen bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadele başarılı olabilmek için tedbirleri elden bırakmadan disiplinli bir şekilde uygulamak gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle covid-19 mücadelesinin başladığı günden itibaren personellerimizle beraber özverili ve disiplinli bir çalışma yürütüyoruz. Birçok ekibimizle beraber zabıta müdürlüğümüze bağlı zabıta ekiplerimiz halkımızın yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında denetim ve düzenlemelerini sürdürüyorlar. Esnaf ve vatandaşların maske kullanımını, tezgahlar arasında olması gereken mesafeleri, sebze ve meyvelerin el ile seçilmemesi, pazar alanı içerisindeki kişi sayısı, sosyal mesafe kuralına uyulması ve bunun gibi birçok tedbirin uygulanmasını takip ediyor ve denetliyorlar. Kendi sağlıkları için halkımızın ve esnaf kardeşlerimizin de bu kurallara riayet göstermeleri gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma tedbirleri sabırla uygulayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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