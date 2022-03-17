Şehitliklere 18 Mart’a özel 1915 çiçek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Kıranköy Şehitliği’ne 1915 mevsimlik çiçek dikildi.

İl genelindeki tüm şehitliklerde bakım ve temizlik çalışması yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı mezarlıkları çiçeklendirdi. Yapılan temizlik, bakım ve çiçek dikim çalışmaları ile şehitlikler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlandı. Çalışma kapsamında Kıranköy Şehitliği’ne 1915 çiçek dikildi. Ayrıca şehitlikte bulunan tüm mezarlar çiçeklerle süsledi.

“Şehitlerimiz için ne yapsak az”

“Şehitlerimiz için ne yapsak azdır” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Park Bahçeler Dairesi ekiplerimiz şehitliklere güzel bir çalışma yaptı. Bakım ve temizlikleri gerçekleştirildi. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle Türk milletinin dünya tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdırdığı önemli günün 107. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.