Şehitlerine koştular

Samsun’da şehit yakınları Ramazan Bayramı’nın arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

Asri Mezarlık’taki şehitlik sabah saatlerinden itibaren şehit yakınlarını ağırladı. Yaşlı ve yürümekte zorlanan şehit anneleri ve yakınlarına Asri Mezarlık’ta görevli araçlar yardımcı oldu.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da Asri Mezarlık’taki şehitliği ziyaret etti ve orada bulunan Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı’ya, Şehit Ünal Ertürk’ün annesi Sebahat Ertürk’e başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın ağabeyi Ayhan Hamlı, "Ramazan Bayramı arifesinde her bayram olduğu gibi bu bayram da buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Ama bu Ramazan Bayramı’nda çok daha buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Samsunlu iki kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. Onlara ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.