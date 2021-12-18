Şehitlerin isimleri sınıflara verildi

Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde şehit asker, öğretmen ve polislerin isimleri sınıflara verildi.

Okul yönetimi 2016 yılında okuldan mezun olan ve 2018 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Selahattin Turan’ın anısını yaşatmak adına, Bilişim Teknolojileri Bölümü’ndeki 9 laboratuvar, 4 sınıf ve 2 öğretmenler odasına şehit asker, polis ve öğretmenlerin isimlerini verdi.

Kararın ardından sınıflara şehitler Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Eren Bülbül, Salih Ersin, Şahan Sezer, Burak Perçin, Mehmet Karatut, Burak Çeviker, Orçun Yılmaz, Anıl Erdal, Selahattin Turan, Musa Bayrak, Oktay Uçar, Tolga Pehlivan ve Mutlucan Meşeci’nin isimleri verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür ve beraberinde emniyet personeller ile birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek Okul Müdürü Tarık Dursun Dinçer ile birlikte şehit asker, polis ve öğretmenlerin adının verildiği Bilişim Teknolojileri Bölümünde bulunan sınıf ve laboratuvarı gezdi. Emniyet Müdürü Temur, okul yönetimine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.