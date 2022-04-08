Şehitler için dua edildi

Samsun’un Bafra ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehitler için mevlit okutulup dualar edildi.

Büyük Cami’de düzenlenen Mevlid-i Şerif programı, kılınan cuma namazı ile son buldu. Polis ekipleri cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ve gülsuyu ikramında bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, etkinliğe desteklerinden dolayı İlçe Müftülüğüne ve vatandaşlara teşekkür etti.