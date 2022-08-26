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Şehit polis kabri başında anıldı
Samsun’un Bafra ilçesinde Şehit Polis Memuru Oktay Uçar, şahadetinin 7. yılında kabri başında dualarla anıldı.
SAMSUN 26.08.2022, 15:46
Samsun’un Bafra ilçesinde Şehit Polis Memuru Oktay Uçar, şahadetinin 7. yılında kabri başında dualarla anıldı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görev yaparken 26 Ağustos 2015 tarihinde içinde bulunduğu zırhlı polis aracının yaptığı trafik kazası sonucu şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Oktay Uçar, şahadetinin 7. yılında unutulmadı. Şehit Uçar, Bafra Asri Mezarlık’taki kabri başında dualarla yâd edildi. Vakfın fahri imamı Necattin Boyun’un okuduğu Yasin-i Şerif’in ardından program dua ile sona erdi.
Oktay Uçar’ın anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve şehidin yakınları katıldı.
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