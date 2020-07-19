Son Dakika
Şehit Jandarma Er Erkut Yılmaz kabri başında anıldı
HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINCA ŞEHİT EDİLEN JANDARMA ER ERKUT YILMAZ SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI
SAMSUN 19.07.2020, 19:52
6
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü mensuplarınca 2005 yılında şehit edilen Jandarma Er Erkut Yılmaz Samsun’un Bafra ilçesinde kabri başında anıldı
3.Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken 19 Temmuz 2005 tarihinde Çukurca - Hakkari karayoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen mayının patlaması sonucu askeri araçta bulunan Jandarma Er Erkut Yılmaz şehadetinin 15.yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla anıldı. Şehit Jandarma Er Erkut Yılmaz’ın anma törenine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (Tügşav) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, Vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.
Vakfın fahri imamı Bülbül Hoca’nın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.
24°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
Namaz Vakti 19 Temmuz 2020
|İmsak
|03:50
|Güneş
|05:41
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:40
|Yatsı
|22:23