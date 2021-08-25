banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bir yangın da Kula'da!
Bir yangın da Kula'da!
Deterjanların içeriği değişsin
Deterjanların içeriği değişsin
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı

Şehit Hakan Altıkatoğlu mezarı başında anıldı

Samsunlu Şehit Hakan Altıkatoğlu, mezarı başında dualarla yad edildi.

SAMSUN 25.08.2021, 15:52
Şehit Hakan Altıkatoğlu mezarı başında anıldı

Samsunlu Şehit Hakan Altıkatoğlu, mezarı başında dualarla yad edildi.

12 Haziran 1998 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde şehit olan Hakan Altıkatoğlu, unutulmadı. Şehit Hakan Altıkatoğlu’nun Ayvacık ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma programında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Akabinde gelenlere ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şehidin babası Mustafa Altıkatoğlu(66) ise, "Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ediyorum. Kendileri bana çok destek verdiler. Şehidimiz ve tüm şehitler adına hediyeler dağıttık. Anma programını geleneksel hale getireceğiz. Ben ölsem bile ardımdan gelen çocuklarım ve torunlarım bunu devam ettirecek" dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık