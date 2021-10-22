Şehit Caner Mayendağı Parkı açıldı

İlkadım Belediyesi Meclisi tarafından ‘Şehit Caner Mayendağı’ adı verilerek yenilenen park, halkın kullanımına açıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başkanlığını yaptığı mayıs ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Ağabali Parkı’na, Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı’nın adının verilmesi kararlaştırılmıştı. Kararla birlikte çalışma başlatan İlkadım Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Caner Mayendağı Parkı’nı yeni görünümüne kavuşturdu. Oyun gruplarının bulunduğu park ilçe halkının hizmetine sunuldu.

“Şehidimizin adı ilelebet yaşayacak”

İlçenin dört bir yanında bir yandan parklar yaptıklarını, bir yandan da mevcut parkları modernize ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçe sakinlerimizin ve geleceğin teminatı olan çocuklarımızın hoşça vakit geçireceği park oyun alanlarının kaliteli olmasına ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü halkımız en güzel şeyleri hak ediyor. Yıpranmış, virane haldeki Ağabali Parkımıza, mahalle muhtarımızın talebi doğrultusunda meclisimizden karar çıkartarak Şehit Caner Mayendağı ismini verdik. Parkı yeniledik. Yeni modern görüntüsü ile halkımızın kullanımına sunduk” dedi.