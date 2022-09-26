Şehit Burak Perçin kabri başında anıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Burak Perçin, kabri başında dualarla anıldı.

Şırnak-Van karayolunda bulunan kontrol noktasına 26 Eylül 2016 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Burak Perçin, şehadetinin 6 yılında Bafra’nın Gökçesu Mahallesi’nde kabrinin başında dualarla yâd edildi. Vakfın fahri imamı Necattin Boyun hocanın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve şehidin ailesi katıldı.