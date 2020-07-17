banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Doğal yöntemlerle yatak temizliği nasıl yapılır?
Doğal yöntemlerle yatak temizliği nasıl yapılır?
Sağlık Bakanı Koca havuz konusunda uyardı...
Sağlık Bakanı Koca havuz konusunda uyardı...
Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi
Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi
Yaramaz kediyi girdiği motordan polis ve itfaiye kurtardı
Yaramaz kediyi girdiği motordan polis ve itfaiye kurtardı

Şehit Astsubay Demirci için mevlit okutuldu

PENÇE KAPLAN OPERASYONU BÖLGESİNDE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT DÜŞEN HAVA PİYADE ASTSUBAY ÇAVUŞ ETHEM DEMİRCİ İÇİN MEVLİT OKUTULDU.

SAMSUN 17.07.2020, 16:36
6
Şehit Astsubay Demirci için mevlit okutuldu

Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için mevlit okutuldu.

Havza’ya bağlı Kocapınar Mahallesi’nde Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Havza Belediyesi ve Havza Öğretmenevi iş birliği ile mevlit programı düzenlendi. Mevlit öncesi Havza Belediyesi tarafından katılımcılara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Program Şehit Astsubay Demirci ve tüm şehitler için edilen dua ile son buldu. Programda Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

Kaymakam Kurnaz şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, “Bizler için canlarından can veren şehit ailelerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şehitlerimiz bu vatana olan borçlarını canları ile ödedi. Bizler de onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmanın gayreti içindeyiz” dedi.

Başkan Özdemir ise şehitlerin emanetleri için her zaman kapılarının açık olduğunu belirterek, “Bu vatanı vatan yapan aziz şehitlerimizdir. Bizler onların emanetlerine karşı her zaman göreve hazırız. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve birliği için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve saygı ile yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 36 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 36 56
7. Tottenham 36 55
8. Sheffield United 36 54
9. Arsenal 36 53
10. Burnley 36 51
11. Everton 36 46
12. Southampton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. Brighton 36 37
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 36 31
19. Aston Villa 36 31
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 37 79
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 37 57
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Eibar 37 42
14. Real Betis 37 41
15. Deportivo Alaves 37 39
16. Real Valladolid 37 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 17 Temmuz 2020
İmsak 03:47
Güneş 05:40
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:41
Yatsı 22:25