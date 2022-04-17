Şehit aileleri ve protokol iftarda buluştu

Samsun’un Bafra ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile protokol düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında Kur’an-ı Kerim okundu. İftarın ardından dualar edildi.

TÜGŞAV Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, programa katılanlara teşekkür etti.

Şehit aileleri ve gazilerle her fırsatta bir arada olmaya özen gösterdiğini belirten Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Şehit aileleri ve yakınları bizlere şehitlerimizin emanetleridir. Biz şehitlerimize ve gazilerimize çok şeyler borçluyuz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize huzurlu, bereketli bir ömür temenni ediyorum" dedi.

Yemeğe AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Tan, daire amirleri, şehit ailesi ve gaziler katıldı.