Şehit aileleri ve hasta çocuklara asker morali

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şubesi, şehit aileleri ve lösemili çocuklar yararına resim ve el sanatları sergisi düzenledi.

Lösemi hastası çocuklara zorlu süreçlerinde destek olmak, şehit ailelerine de yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlayan emekli askerler resim ve el sanatları sergisi açtı. Sergiden elde edilecek gelirin hasta çocukların tedavisine ve şehit ailelerine destekte kullanılacağı belirtildi.

Atakum Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde yoğun katılım ile gerçekleşen sergi açılışında konuşan TEMAD Dernek Başkanı Tanju Arat, sosyal aktivitelerden topladıkları gelirleri başta şehit aileleri olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan kesimler için kullanacaklarını belirtti. Arat, “Sergimizden sanatseverlerin katkılarıyla satışı yapılacak resim ve el sanatları ürünlerinden şehit ailelerine vefa projemiz olan LÖSAM’a aktarımda bulunacağız. Sizlerin sayesinde lösemili çocuklarımıza şifa, kutsal vatanımız için kanlarını dökerek şehit olan evlatlarımızın emaneti ailelerine vefamızı yerine getireceğiz. Ayrıca turizm işletmesi sahibi emekli bir meslektaşımız da her ay bir şehit ailesini Nevşehir’deki işletmesinde misafir edecektir. Samsun’da bulunan bir turizm firmamız da ücretsiz ulaşımlarını sağlayacaktır. Amacımız şehit ailelerimize hiç bir masraf yaptırmadan bu tatil imkânından istifade etmelerini sağlamak ve şehitlerimize vefamızı yerine getirmektir” dedi.