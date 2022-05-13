banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

Şehir içi otobüs hatlarına yeni düzenleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen kent içi otobüs hattında 30 bin olan günlük yolcu sayısı, mart ve nisan aylarında 60 bini geçti. Artan talep üzerine yapılan çalışma ile 2 yeni hattın test aşamasına geldiği, 7 hatta ise sefer saatlerinde düzenleme yapıldığı belirtildi.

SAMSUN 13.05.2022, 15:51
Şehir içi otobüs hatlarına yeni düzenleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen kent içi otobüs hattında 30 bin olan günlük yolcu sayısı, mart ve nisan aylarında 60 bini geçti. Artan talep üzerine yapılan çalışma ile 2 yeni hattın test aşamasına geldiği, 7 hatta ise sefer saatlerinde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kent içi otobüs hatlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Bazı bölgelere ek seferler konulurken, bazı bölgelere de yeni hatlar planlandı. Artan talep üzerine 30 bin olan günlük yolcu sayısı, mart ve nisan aylarında 60 bini geçti.

2 yeni hattın test süreci başlayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile bu hatların 16 Mayıs 2022 Pazartesi itibariyle test sürecine başlayacağı belirtilirken, uygun görülmesi durumunda ise kalıcı olarak hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi. Çalışma ile yeni eklenecek hatlardan 8 Nolu Büyük Cami-Cedit hattı günde 8 sefer ve 29 Nolu mezarlık hattının cuma günleri 5 sefer ile faaliyet göstereceği ifade edildi.

Sefer sayısı artırıldı

Ayrıca mevcutta faaliyet göstermekte olan hatlardan 12/17 hattında sefer sayısı hafta içi 50’den 53’e çıkarılarak zirve saatte sefer aralığı 30 dakika, E4 hattında sefer sayısı hafta içi 75’ten 94’e çıkarılarak zirve saatte sefer aralığı 15 dakika, E5 hattında sefer sayısı hafta içi 112’den 140’a çıkarılarak zirve saatte sefer aralığı 10 dakika, 22/23 Nolu hatta 07.45’e, R6-T hattında 07.45’e, T3 hattında 07.50’ye, ek seferler konduğu ve 13 Nolu hatta sabah ve akşam zirve saatlerinde sefer aralığı 20 dakikaya düşürüldüğü kaydedildi.

‘8 Büyük Cami-Cedit Hattı’nın günlük sefer sayısının 8 ve ortalama sefer aralığının 1 saat olduğu belirtilirken güzergah ise şöyle:

“Büyükcami’den hareketle Atatürk Bulvarı üzerinden Gençlik Parkı, 100. Yıl Bulvarı, Öğretmenler Caddesi, Akın Sokak, Çimenli Caddesi, Bol Sokak-Kuba Camii’nden dönüş ile tekrar Çimenli Caddesi, Akın Sokak, Nebiler Caddesi, Hakkâri Sokak ve Hakkari Sokak başı - Nebiler Camii’nden dönüş ile Nebiler Caddesi, 118.Sokak, Öğretmenler Caddesi, 100.Yıl Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Büyükcami ve Çarşamba Yönünde yer alan Cumhuriyet Meydanı Durağı olacak.”

‘29 Mezarlıklar Hattı’nın ise Cuma günleri sefer sayısının 5 olacağı ifade edilirken güzergahı ise şöyle:

“Soğuksu’dan hareketle 112.sokak, Şehit Mesut Birinci Caddesi, İlkadım Bulvarı, Belediye Evleri, Atatürk Bulvarı, Kılıçdede Kavşağından Muhittin Özkefeli Bulvarı, İstiklal Caddesi, 100.Yıl Bulvarı, Mevlana Caddesi, Asri Mezarlığı, Gazi Ethem Paşa Bulvarı, Şehit Korhan Ekiz Bulvarı, Barış Bulvarı, Kıranköy Mezarlığı, 726.Sokak, D010 çevreyolu üzerinden Ankara Bulvarı, Atakum istikametinde Atatürk Bulvarı, Derecik Caddesi, Anadolu Bulvarı, 747.Sokak, Derecik Mezarlığı ve dönüş güzergâhı için tersi istikamet ile Soğuksu olacak.”

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
24°
açık