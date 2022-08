SBB memnuniyet anketinde yüzde 87 başarı oranı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), kuruma ulaşılabilirlik ve hizmet alanlarına yönelik düzenlenen memnuniyet anketinde yüzde 87 başarı oranına ulaşıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çözüm Merkezi bünyesinde vatandaşa daha kaliteli hizmet sunabilmek için aralıklarla sağladığımız 1 Ocak ile 19 Ağustos tarihlerini içeren memnuniyet anketinde yüzde 87 başarı oranı sağlandığı görüldü. 2022 yılı ilk 8 ayında 28 bin 883 kişi arandı, 25 bin 144’ü vatandaşın sorunlarına anında müdahale edildiğini ve verilen hizmetten memnun olduklarını söyledi. Memnuniyet düzeyi geçen yıla göre yüzde 4 artış gösterdi” ifadelerine yer verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Sorunlara hızlı müdahale etme’ noktasında her zaman hassas bir yaklaşım sergilediğini söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun kalmasının temel nedeni, bizim işimizi her anlamıyla ciddiye almamızdan kaynaklanıyor. Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var. Bize iletilen her sorun anında çözülür, çözülmek zorundadır. Çünkü bizim için öncelik vatandaşımızın huzuru ve mutluluğudur” dedi.