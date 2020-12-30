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Sazak Deresi ıslah ediliyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki Sazak Deresi’nin kötü görüntüsüne son vermek için düğmeye bastı. Islah çalışmalarına başlanan derenin ocak ayında bitirilmesi planlanıyor.
SAMSUN 30.12.2020, 15:53
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki Sazak Deresi’nin kötü görüntüsüne son vermek için düğmeye bastı. Islah çalışmalarına başlanan derenin ocak ayında bitirilmesi planlanıyor.
Samsun’un 17 ilçesinde altyapı çalışmalarına ara vermeden devam eden SASKİ, aşırı yağışlar sonucu meydana gelebilecek taşkınların önlenmesi için dereleri ıslah ediyor. Atakum ilçesi Körfez Mahallesi sınırlarında bulunan ve 305 hektar yağış alanına sahip Sazak Deresi’nin kötü görüntüsüne son vermek için harekete geçen ekipler, bölgede yoğun bir çalışma başlattı.Ocak ayında bitirilmesi hedeflenen çalışma ile çevreye olan olumsuz etkilerinin önüne geçilip, kötü görüntüler ortadan kalkacak. Modern bir yapıya kavuşarak güzel bir duruma getirilecek olan Sazak Deresi’ndeki çalışmaların ardından vatandaşların mağdur olmaması için kentteki risk altında bulunan tüm derelerin projelendirilerek, ıslahlarının sağlanacağı ifade edildi.
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