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SASKİ’den 2,5 yılda 1,5 milyar TL’lik yatırım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Son 2,5 yılda SASKİ olarak 1,5 milyar lira yatırım yaptık” dedi.

SAMSUN 06.03.2022, 15:45
SASKİ’den 2,5 yılda 1,5 milyar TL’lik yatırım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Son 2,5 yılda SASKİ olarak 1,5 milyar lira yatırım yaptık” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

Samsun’un her noktasında, temiz, planlı büyüyen bir kent için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik şebeke hatları ve entegre su projeleriyle önemli adımlar atıyor.

Son 2,5 yılda birçok su arıtma tesisini tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi yapımı süren tesislerin bir an önce bitirilebilmesi içinde yoğun mesai yapıyor. Çalışmalar kapsamında Bafra Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, Vezirköprü Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi, Çarşamba Demiraslan Durusu İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlanarak hizmete girdi. Alaçam Etyemez İçme Suyu Arıtma Tesisi ve 19 Mayıs İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin yapımı ise devam ediyor.

Atık Su Arıtma Tesisleri ile de dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi Sıfır Kirlilik yüzde 100 Atık Su Arıtma ilkesiyle hizmet veriyor. SASKİ Genel Müdürlüğü, bugün Samsun genelinde 26 adet atık su arıtma tesisi işletiyor ve işlettiği arıtma tesisleri ile birlikte Samsun’da yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştiriyor. 3 yılda 7 İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ ni hizmete alan SASKİ, Çarşamba’da inşa edilen tesiste de çalışmalarını ivedilikle sürdürüyor.

“Büyükşehir olarak her yerdeyiz”

“Gerek altyapı ve üstyapıda gerekse çevre temizliği başta olmak üzere birçok konuda üzerimize düşeni büyük bir özveri ile yapmaya çalışmaktayız” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Altyapı projelerimizin geleceğe atılmış bir mühür olduğunu çok iyi biliyoruz. 2.5 yılda SASKİ olarak 1.5 milyar TL yatırım yaptık. Ekiplerimizle çalışıyoruz, çalıştıkça milletimiz de mutlu oluyor. İnsanımız için samimiyetle yerin altını inşa etmeye devam ediyoruz. Sadece içme suyuna 262 milyon TL yatırım yaptık” dedi.

17 ilçede yatırımlara devam

Her noktada içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üstyapı çalışmaları yapımı için yoğun bir çalışma takvimi oluşturduklarını kaydeden Başkan Demir, “2022 yılında da bu çalışmalara durmadan ve yorulmadan gece gündüz demeden devam ediyoruz. Bütün projelerimiz insanımızın daha güzel bir kent içinde yaşaması için. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Samsun’un 17 ilçesinde dev bütçeli altyapı yatırımları inşa ediyoruz. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi” ifadelerini kullandı.

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