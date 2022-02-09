SASKİ 99 bin 579 arızaya müdahale etti

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri 2021 yılında 99 bin 579 arızaya müdahale etti.

SASKİ Genel Müdürlüğü arıza ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı 7/24 hazır bekliyor. Ekipler, yazın kavurucu sıcaklarına, kışın dondurucu soğuklarına aldırmadan vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışıyor. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde SASKİ ekipleri, 99 bin 579 arızaya müdahale etti.

Müdürlük, alanında uzman ekipleriyle sorumluluk alanında bulunan tüm yerleşim birimlerinde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirdiği büyük altyapı yatırımlarıyla, su ve kanalizasyon idareleri arasında Türkiye’nin öncü kurumlarından olan Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, abone memnuniyetini sağlamaya yönelik geliştirdiği çözüm odaklı hizmet anlayışıyla da örnek gösteriliyor. Bu kapsamda çözüm merkezi bünyesinde hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezi ile vatandaşların ihbarlarına anında çözüm üretiliyor. Haftanın 7 günü 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren “Alo 185 SASKİ Çağrı Merkezi”, suyu kesilenin, evini su basanın, gideri tıkananın ilk müracaat noktası oluyor.

2021 yılında 153 bin 328 ihbar alındı. Gelen ihbarlar doğrultusunda SASKİ ekipleri tarafından 17 ilçede 15 bin 354 su ve 57 bin 93 kanal arızası giderildi. Kırsal ilçelerde yaşanan 27 bin 132 içme suyu arızası şikayetleri de çözüme kavuşturuldu. Arıza, patlak ya da başka nedenlerden çalışması sorun olan 75 bin 734 de sayacın değişimi yapıldı. Böylelikle Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü arıza ekipleri 2021 yılı içerisinde toplam 99 bin 579 arızayı gidermiş oldu.

“SASKİ’nin olduğu her yerde çözüm var”

Vatandaşların ihbarlarına ve sorunlarına hemen çözüm üretildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Vatandaşlarımız Samsun’un neresinden ararsa arasın tek merkeze ulaşıp şikayet ve önerilerini iletebiliyor. Arıza ve şikayetler sisteme kayıt olduktan hemen sonra sahadaki ekiplere anında ve online olarak iletilip sorun çözülüyor. 7 gün 24 saat ulaşılabilen Alo 185 Çağrı Merkezimiz ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyuna dair istek ve talepler, kaçak su ihbarı, fatura ve abonelik bilgileri gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen bildirimlere günün her saati hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Amacımız en kısa sürede vatandaşımızın ihtiyacının tespit edilerek, sorunun giderilmesidir” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin ’Sağlıklı Şehir Samsun’ hedefi doğrultusunda, sağlıklı ve sorunsuz altyapı hizmetinde bulunmanın çaba ve gayretinde olduklarını dile getiren Başkan Demir, çalışmalarına bundan sonraki süreçte de artan tempoyla devam edeceklerini sözlerine ekledi.