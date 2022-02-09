banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Benzine zam
Benzine zam

SASKİ 99 bin 579 arızaya müdahale etti

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri 2021 yılında 99 bin 579 arızaya müdahale etti.

SAMSUN 09.02.2022, 16:25
SASKİ 99 bin 579 arızaya müdahale etti

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri 2021 yılında 99 bin 579 arızaya müdahale etti.

SASKİ Genel Müdürlüğü arıza ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı 7/24 hazır bekliyor. Ekipler, yazın kavurucu sıcaklarına, kışın dondurucu soğuklarına aldırmadan vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışıyor. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde SASKİ ekipleri, 99 bin 579 arızaya müdahale etti.

Müdürlük, alanında uzman ekipleriyle sorumluluk alanında bulunan tüm yerleşim birimlerinde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirdiği büyük altyapı yatırımlarıyla, su ve kanalizasyon idareleri arasında Türkiye’nin öncü kurumlarından olan Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, abone memnuniyetini sağlamaya yönelik geliştirdiği çözüm odaklı hizmet anlayışıyla da örnek gösteriliyor. Bu kapsamda çözüm merkezi bünyesinde hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezi ile vatandaşların ihbarlarına anında çözüm üretiliyor. Haftanın 7 günü 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren “Alo 185 SASKİ Çağrı Merkezi”, suyu kesilenin, evini su basanın, gideri tıkananın ilk müracaat noktası oluyor.

2021 yılında 153 bin 328 ihbar alındı. Gelen ihbarlar doğrultusunda SASKİ ekipleri tarafından 17 ilçede 15 bin 354 su ve 57 bin 93 kanal arızası giderildi. Kırsal ilçelerde yaşanan 27 bin 132 içme suyu arızası şikayetleri de çözüme kavuşturuldu. Arıza, patlak ya da başka nedenlerden çalışması sorun olan 75 bin 734 de sayacın değişimi yapıldı. Böylelikle Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü arıza ekipleri 2021 yılı içerisinde toplam 99 bin 579 arızayı gidermiş oldu.

“SASKİ’nin olduğu her yerde çözüm var”

Vatandaşların ihbarlarına ve sorunlarına hemen çözüm üretildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Vatandaşlarımız Samsun’un neresinden ararsa arasın tek merkeze ulaşıp şikayet ve önerilerini iletebiliyor. Arıza ve şikayetler sisteme kayıt olduktan hemen sonra sahadaki ekiplere anında ve online olarak iletilip sorun çözülüyor. 7 gün 24 saat ulaşılabilen Alo 185 Çağrı Merkezimiz ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyuna dair istek ve talepler, kaçak su ihbarı, fatura ve abonelik bilgileri gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen bildirimlere günün her saati hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Amacımız en kısa sürede vatandaşımızın ihtiyacının tespit edilerek, sorunun giderilmesidir” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin ’Sağlıklı Şehir Samsun’ hedefi doğrultusunda, sağlıklı ve sorunsuz altyapı hizmetinde bulunmanın çaba ve gayretinde olduklarını dile getiren Başkan Demir, çalışmalarına bundan sonraki süreçte de artan tempoyla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11