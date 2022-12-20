SASKİ 2022’de 57 mahalleyi içme suyuna kavuşturdu

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün, 2022 yılında 243 milyon 646 bin 53 TL’lik içme suyu yatırımı yaptığını, 470 kilometre içme suyu hattı döşediğini ve 57 mahalleyi de içme suyuna kavuşturduğunu söyledi.

SASKİ, bir taraftan kent merkezi ile birlikte Samsun’un 17 ilçesinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilerken bir taraftan da arıtma tesisleri inşa ederek çevre yatırımlarını hayata geçiriyor. SASKİ, 2022 yılında 243 milyon 646 bin 53 TL’lik içme suyu yatırımı yaptı, 470 kilometre içme suyu hattı döşedi, 57 mahalleyi içme suyuna kavuşturdu.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Atık su ve yağmur suyu noktasında 7/24 mesai yapıyoruz. 2022 yılında 132 milyon 298 bin 614 TL’lik altyapı yatırımıyla şehrimizin sorunlarına kalıcı çözümler ürettik. Bir yılda 96.4 kilometre kanalizasyon hattı, 12.8 kilometre de yağmur suyu hattı döşendi” ifadelerini kullandı.

“2023’de aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz”

Çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ekiplerimizle çalışıyoruz, çalıştıkça milletimiz de mutlu oluyor. İnsanımız için samimiyetle yerin altını inşa etmeye devam ediyoruz. İçme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, içme suyu arıtma tesisi, atık su arıtma tesisi, su deposu, terfi merkezi, sondaj kuyusu, dere ıslahı ve fosseptik çalışmaları noktasında ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. İçme suyu problemi yaşayan tek bir hane bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2023 yılında da bu çalışmalara durmadan ve yorulmadan gece gündüz devam edeceğiz" diye konuştu.