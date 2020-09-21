Şaşılık her yaşta tedavi edilebilir
BÜYÜK ANADOLU HASTANELERİ GÖZ HASTALIKLARI UZM. DOÇ. DR. EMRULLAH BEYAZYILDIZ, ŞAŞILIĞIN SEBEBİ VE TEDAVİSİNE YÖNELİK ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. ŞAŞILIK GÖZLERİN AYNI HİZADA OLMADAN FARKLI YÖNE BAKARAK SENKRONİZE HAREKET ETMEME DURUMU OLDUĞUNU BELİRTEN DR. EMRULLAH BEYAZYILDIZ, "ÇOĞUNLUKLA ERKEN YAŞTA YA DA DOĞUMSAL SEBEPLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN ŞAŞILIĞIN OLUŞMASI GENETİK FAKTÖRLER, ZORLU HAMİLELİK, ZORLU DOĞUM, ATEŞLİ HASTALIK GİBİ RAHATSIZLIKLAR SONUCUNDA ORTAYA ÇIKABİLMEKTEDİR. BUNUNLA BİRLİKTE GÖRMEDE NOKSANLIK YAŞAYAN ÇOCUKLARIN ODAKLANMAYA ÇALIŞMASI SONUCU DA ŞAŞILIK OLUŞABİLMEKTEDİR. BUNLARLA BİRLİKTE KAFA İÇİNDE ORTAYA ÇIKMIŞ OLABİLECEK KİTLESEL RAHATSIZLIKLARINDA BİR BELİRTİSİ OLARAK KARŞILAŞILABİLECEK ŞAŞILIĞIN TEDAVİSİ İÇİN GEÇ KALINMAMASI GEREKİYOR" DİYE KONUŞTU.
Göz Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, çoğunlukla erken yaşta ya da doğumsal sebeplerden dolayı ortaya çıkan şaşılığın her yaşta tedavi edilebildiğini belirterek, "Şaşılık gözün hareket etmesini sağlayan kas gruplarında yaşanan güç dengesizliği sebebiyle gerçekleşmektedir. Şaşılığın tedavisi için geç kalınmaması gerekiyor" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, şaşılığın sebebi ve tedavisine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şaşılık gözlerin aynı hizada olmadan farklı yöne bakarak senkronize hareket etmeme durumu olduğunu belirten Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Çoğunlukla erken yaşta ya da doğumsal sebeplerden dolayı ortaya çıkan şaşılığın oluşması genetik faktörler, zorlu hamilelik, zorlu doğum, ateşli hastalık gibi rahatsızlıklar sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte görmede noksanlık yaşayan çocukların odaklanmaya çalışması sonucu da şaşılık oluşabilmektedir. Bunlarla birlikte kafa içinde ortaya çıkmış olabilecek kitlesel rahatsızlıklarında bir belirtisi olarak karşılaşılabilecek şaşılığın tedavisi için geç kalınmaması gerekiyor" diye konuştu.
Şaşılık oluşumu ve tedavisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Şaşılık gözün hareket etmesini sağlayan kas gruplarında yaşanan güç dengesizliği sebebiyle gerçekleşmektedir. Bunlar yukarıda özet geçildiği gibi genetik faktörler, zorlu doğum ve zorlu gebelik, çocukluk çağında yaşanan travmatik kazalar ve hastalıklar, yüksek tansiyon, diyabet gibi birçok farklı nedenden oluşabilmektedir. Özellikle erken yaşta tedavi edildiğinde şaşılığın tedavi başarı oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle ebeveynlere özellikle ilk 3-4 yaşa kadar düzenli göz kontrolleri yaptırmalarını tavsiye etmekteyiz. Şaşılık farklı yaş grubunda oluşabileceği gibi sebeplerinin de farklı olması tedavisinde de farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu nedenle gerekli tahlil ve tetkikler sonucu bazı hastalarda gözlük tedavisi uygulanabilirken bazı hastalarda cerrahi müdahale gerekmektedir. Cerrahi müdahalede ise yapılan göz kaslarına güçlendirici ya da zayıflatıcı işlemler uygulanarak gözlerin birbirine uyumu sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.
"Psikolojiyi olumsuz ekiliyor"
Şaşılığa sahip çocuklarda genel bağlamda iki farklı davranış bozukluğu oluşabildiğine dikkat çeken Beyazyıldız, "Bunlar utanma ve çekinmeden kaynaklı özgüven kaybının oluşmasına bu da hem okul hem de arkadaşlık ilişkilerinde geri kalmasına sebebiyet vermektedir. Diğer bir davranış bozukluğu ise şaşılıktan kaynaklı, zarar verici, gürültücü bir tavır sergileyerek olumsuz etkinin yönelimini değiştirerek farklı bir algı oluşturmak istemesi şeklinde gelişebilmektedir. Tüm bu nedenler göz önüne alındığında çocukların ileriye dönük sosyal yaşantılarında ve iş hayatlarında kalıcı hasarlar oluşmaması için erken teşhis ve tedavinin önemini özellikle vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.
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