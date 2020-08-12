Sarıcaoğlu: “Kavak ışık hızıyla gelişen tek ilçe”
İLÇE HALKININ KATILIMI SAĞLAYARAK GELİŞTİRDİĞİ PROJELERİ ORTAK AKILLA HAYATA GEÇİREN BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SARICAOĞLU’NUN ÇALIŞMA ANLAYIŞI BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI BÖLGEYİ SON ALTI YILDA SAMSUN’UN EN HIZLI VE EN SAĞLIKLI GELİŞEN İLÇESİ HALİNE GETİRDİ. ULAŞTIKLARI NOKTANIN SEVİNDİRİCİ AMA YETERLİ OLMADIĞINI BELİRTEN BAŞKAN SARICAOĞLU, “GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ İLE HALKIMIZLA EL ELE İLÇEMİZİ DAHA BÜYÜK HEDEFLERE TAŞIYACAĞIZ” DİYE KONUŞTU.
Samsun’un Kavak İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Artık hızlı bir gelişim ve büyüme içindeyiz. Kavak belki de Samsun’un ilçeleri arasında ışık hızıyla gelişen tek ilçe” dedi.
İlçe halkının katılımı sağlayarak geliştirdiği projeleri ortak akılla hayata geçiren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun çalışma anlayışı başkanlığını yaptığı bölgeyi son altı yılda Samsun’un en hızlı ve en sağlıklı gelişen ilçesi haline getirdi. Ulaştıkları noktanın sevindirici ama yeterli olmadığını belirten Başkan Sarıcaoğlu, “Gönül Belediyeciliği ile halkımızla el ele ilçemizi daha büyük hedeflere taşıyacağız” diye konuştu.
İkinci dönem Başkanlığını yaptığı ilçenin bugünden çok daha ileri noktalara ulaşması için dur durak bilmeden çalıştıklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, “Bugün uyguladığımız çalışma yöntemi sayesinde belki de Samsun’un ışık hızında gelişen tek ilçesi olduk” şeklinde konuştu.
Parlayan yıldız kavak
“Halkımızla el ele geleceğin modern ilçesini inşa ediyoruz” diyen Sarıcaoğlu, aradan geçen 6 yılda Kavak’ın birçok önemli hizmete kavuştuğunu söyledi. Başkanlığı döneminde ilçenin gelecek 100 yıllık içme suyu başta olmak üzere pek çok sorununu ortadan kaldırdıklarını anlattı. Sarıcaoğlu, “Elde ettiğimiz kazanımlar ile Samsun’un ilçeleri arasında adeta parlayan bir yıldız konumuna geldik“ açıklamasında bulundu.
A lt yapıdan, sosyal tesislere, 100 yıllık su ihtiyacından, modern kentleşmeye, sanayileşmeden turizme dek birçok alanda ciddi mesafeler aldığına dikkat çeken Sarıcaoğlu, “Bugüne kadar ilçemizin gelişmesi için emek ve hizmet veren tüm başkanlarımızı şükranla anıyoruz. Şimdi onların eksik bıraktıklarını tamamlamak ve üzerine yenilerini yapmakta bize nasip oldu. Artık hızlı bir gelişim ve büyüme içindeyiz. Kavak belki de Samsun’un ilçeleri arasında ışık hızıyla gelişen tek ilçe. Yani Kavak artık güçlü ekonomisi, sosyal yaşantısı, bozulmamış fiziki dokusu ve pırıl pırıl yapısı ile örnek alınacak bir kent olma yolundadır. Benim ve çalışma arkadaşlarımın ortak hedefi ise gece-gündüz demeden yapacağımız çalışmalar ile bu süreci mümkün olduğunca kısaltmaktır” ifadelerini kullandı.
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