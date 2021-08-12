Sarı ilin mavi ilçeleri

Samsun yüzde 71,65’lik aşı oranı ile Kovid-19 aşı tablosunda mavi renge adım adım ilerlerken, bazı ilçeler ise bunu başardı.

Samsun’un aşı haritasında sarıdan maviye dönmesi için kampanyalar yürütülüyor. Henüz Kovid-19 aşısını yaptırmamış olan 17-24 yaş aralığındaki gençlerinde aşı yaptırmaya başlamasıyla Samsun’da aşı oranı yüzde 71,65’lik seviyeye geldi. Bu durumda 221 bin 82 nüfuslu en büyük ikinci ilçesi olan Atakum artık mavi renge ulaşarak Havza, Ladik, Alaçam ve Yakakent’in yanında yerini aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada artan vaka sayılarının kontrolü aşı ile mümkün olabileceği belirtildi.