“Sardunya Kokan Kadınlar” sahnelendi

Samsun’un Atakum Belediyesi öncülüğünde 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü farkındalık etkinliği kapsamında “Sardunya Kokan Kadınlar” tiyatro oyunu sahnelendi.

Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü farkındalık etkinliği kapsamında Düşevi Sahne tarafından hazırlanan “Sardunya Kokan Kadınlar” tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Mine Engin Tekay’ın yazdığı, Cem Kaynar’ın yönettiği ve Ferda Kaynar’ın muhteşem bir performansla oynadığı oyuna Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci, CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu başta olmak üzere çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinlikte katılımcılar “Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim” yazılı tabloya el izleriyle katkıda bulunurken Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Kadir Sümer de KADES uygulamasını anlattı.

“Sorumluluklarımız var”

Yaptığı konuşmada kadın erkek eşitliğine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kadın erkek eşitliği dünyanın her yerinde sorun. Her dönem de sorun olmuş ve 21. yüzyılda da sorun olmaya da devam ediyor. Biliyorsunuz ben her nikah kıydığımda, İstanbul Sözleşmesi kitapçığını çiftlere sunuyorum ve içeriğini anlatıyorum. Cumhuriyet devriminin temel değerlerinden birisi Türk Medeni Kanunu’dur. Türk kadınını özgürleştiren ve bağımsızlaştıran bu kanunda kadının yeri Avrupa’nın pek çok ülkesinden sağlamdır. Geriye bunu hayata geçirmek, uygulayabilmek ve erkeklere anlatabilmek kalıyor. Kadın erkek eşitliği ve kadının özgürlüğü konusunda farkındalık yaratmalıyız. ‘Kadın siyasi, ticari, sosyal hayatta var olmazsa bu ülkeyi yönetemezsiniz’ diyebilmeliyiz. Bizim savaş cephelerinde askerlere yiyecek ve top taşıyan kadınlara ve Mustafa Kemal Atatürk’e karşı sorumluluklarımız var. Sadece sıradan bir kadın erkek eşitliği değil; özgürlük, eşitlik ve en önemlisi demokrasinin yaşam biçimi haline dönüştürülmesi mücadelesi demek” ifadelerini kullandı.