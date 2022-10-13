Sandıkçı: “Vatandaşlarımıza sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı oluşturmak için çalışıyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımıza sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı oluşturmak adına temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelinde bulunan cadde ve sokaklarda periyodik olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra dezenfekte ve yıkama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı

İlçenin tüm noktalarında temizlik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizin tüm noktalarında temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin tüm cadde ve sokaklarını ekiplerimizle birlikte detaylı bir şekilde temizliyoruz. Çöp konteynerlerinin düzenli olarak bakım, onarım ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı oluşturmak adına temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” diye konuştu.

Çöp taksiler vatandaşın hizmetinde

İlçede faaliyete geçirilen ‘çöp taksiler’ ile günün her saatinde çöp toplama hizmetinin gerçekleştirildiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde hayata geçirdiğimiz çöp taksi uygulamasıyla günün her saatinde çöp toplama ve çöp konteyneri boşaltma işlemlerini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Çöp taksilerin vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine çöp kaldırma işlemlerini anında gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde vatandaşlarımız tarafından belediyemize gelen ihbarlar doğrultusunda dakikalar içerisinde çöp kaldırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çöp taksilerimizle vatandaşlarımızın taleplerini hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.