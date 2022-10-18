Sandıkçı: “Kültür ve sanatta öncü bir kimliğe sahibiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediye olarak kültür ve sanatta öncü bir kimliğe sahibiz. Tüm halkımızı farklı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Canik Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda değerler eğitimi ve sosyal sorumluluk bilincini konu alan ‘Değerli Macera’ adlı çocuk oyunu sahnelendi. Öğrenciler sahnelenen tiyatro gösterisi ile doyasıya eğlendi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki okullarda düzenledikleri tiyatro gösterisi ile öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesini hedeflediklerini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesinde katkı sağlamasını hedeflediğimiz tiyatro oyunumuzu ilçemizdeki okullarımızda sahneledik. Okullarımızda kurduğumuz sahneler ile öğrencilerimizi tiyatroyla buluşturduk. Onlar izledikleri bu tiyatro gösterisi ile bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenme imkânı buldular. Bununla birlikte daha önce tiyatro oyunu izlememiş yavrularımızı tiyatro ile buluşturduk” diye konuştu.

Canik’te kültür ve sanat etkinlikleri

İlçede kültür ve sanat etkinliklerinin süreceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediye olarak kültür ve sanatta öncü bir kimliğe sahibiz. İlçemizde gençler ve çocuklara yönelik faaliyetler başta olmak üzere, tüm halkımızı farklı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tiyatro gösterisine yoğun ilgi

Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla ‘İlkokullarda Değerler Eğitimi Projesi’ kapsamında ilçedeki okullarda sahnelenen ‘Değerli Macera’ adlı tiyatro oyunu öğretmen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.