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Sandıkçı: “İlçemizin ulaşım ağını güçlendiriyoruz”

Samsun Canik’te güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım çalışmaları sürüyor.

SAMSUN 21.07.2022, 16:31
Sandıkçı: “İlçemizin ulaşım ağını güçlendiriyoruz”

Samsun Canik’te güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım çalışmaları sürüyor.

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla ilçe genelindeki tüm yollarda bakım, onarım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.

“İlçemizin ulaşım ağını güçlendiriyoruz”

Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti almaları amacıyla yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizin tüm mahallelerinde ihtiyaç duyulan yol bakım, onarım, genişletme ve sathi kaplama çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların yanı sıra açtığımız yeni yollarla ilçemizin ulaşım ağını güçlendiriyoruz. Çalışmalarını tamamladığımız bu yollar sayesinde vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunuyoruz” dedi.

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