Sandıkçı: “Çocuklarımız burada kendini keşfedecek”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ve Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nı (CAMEK) ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. Gerçekleşen ziyaret programına AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

4 Ayda Tamamlandı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nün 4 ayda tamamlandığını belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzü gençlerimiz ve çocuklarımız için gece-gündüz demeden çalışarak 4 ay gibi çok kısa bir sürede tamamladık. Keşif Kampüsümüzün açılışını Cumhurbaşkanımızın TEKNOFEST KARADENİZ’e teşriflerinde gerçekleştirdik” dedi.

“Gençler için özel olarak tasarladık”

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde bulunan atölyelerin, laboratuvarların ve uygulama alanlarının gençler ve çocuklar için özel olarak tasarlandığını ifade eden İbrahim Sandıkçı, “Geleceğimizin mimarı gençlerimiz ve çocuklarımız Keşif Kampüsümüzde özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı çerçevesinde bilim ve teknoloji alanında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı ve teorik olarak eğitim alacaklar. Keşif Kampüsümüzün içerisinde bulunan atölyeler, laboratuvarlar ve uygulama alanlarını gençler ve çocuklar için özel olarak tasarladık. Onlar burada kendini keşfedecek ve çalışmalarını gerçekleştirecekler” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımız meslek sahibi oluyorlar”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay program kapsamında Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nı ziyaret etti. CAMEK’te düzenlenen sertifikalı kurslarla ilçedeki vatandaşların istihdamına katkı sağlandığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “CAMEK’te çeşitli meslek alanlarında ilçemizdeki vatandaşlarımıza yönelik sertifikalı kurslar düzenliyoruz. Vatandaşlarımıza CAMEK’te bulunan atölyelerimizde uygulayarak öğrenme imkânı sağlıyoruz. Kurslarını tamamlayan vatandaşlarımız sertifikalarını alarak meslek sahibi oluyorlar. İlçemizde eğitim alanında hayata geçirdiğimiz projelerimizle ve kazandırdığımız yatırımlarla eğitimde marka haline geldik” diye konuştu.