Sandıkçı: "Canik Kadın Kooperatifi üreten kadın sayısını artıracak"

Canik Belediyesi ev sahipliğinde ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Canik ilçesinde üreten, üretmek isteyen ve ürünlerine pazar bulmak isteyen kadınlara, kadın kooperatifleri konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Canik Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen kadın kooperatifleri bilgilendirme toplantısına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, SOGEP Proje Koordinatörü Nazlı Saral ve proje yürütücüsü Musa Orhan, Canik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Özkan, AK Parti Canik Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Canik Kadın Kolları Başkanı Cahide Başar Kılıç ve yönetimi, usta öğreticiler ve üreten Canikli kadınlar katıldı. Kadın Kooperatifleri Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşmasına, el emeği göz nuru ürünlerle ülke ekonomisine destek sağlamaya çalışan değerli hanım kardeşlerim diye başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediyemizin ev sahipliğinde ve Ticaret İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda düzenlenen kadın kooperatifleri bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bizim medeniyetimizde ailenin temeli kadındır. Tarihte örneklerini çokça gördüğümüz gibi Türk kadını yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde asker, yeri geldiğinde ise siyasi ve ekonomik işlerde söz sahibidir. Günümüz şartlarında ise kadının aile ekonomisine desteği, katkısı çokça önemlidir. Devletimiz, üreten kadınlarımızın sosyal hayata ve ekonomik iş gücüne daha etkin katılımını sağlayacak şekilde birçok alanda destekler sağlamaktadır. Bu desteklerden bir tanesi de kadınların bir araya gelerek, makine teçhizat, üretim, pazarlama ve satış konusunda desteklediği kadın kooperatifleridir. Kadın kooperatifleri; kadınlarımızın evinde, tarlasında, kurs merkezlerinde ve atölyelerde zor şartlarda ürettiği ürünlerinin daha profesyonel imkânlarla pazarlama ve satış imkânını sunan bir sistem. İnşallah bu toplantı sonrası kurulacak olan Canik Kadın Kooperatifi, ilçemizde üreten kadın sayısını çoğaltacak işlev ve niteliğe sahip olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bilgilendirme toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.