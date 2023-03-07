Sandıkçı: “Bizi biz yapan birlik ve beraberliğimizdir”

‘Zor Zamanlarda Aile Olmak’ başlıklı konferansta konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bizi biz yapan değerlerimizin başında birlik ve beraberliğimiz gelmektedir" dedi.

Canik Belediyesi’nin ilçede düzenlediği konferansla uzman aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, depremzede ve ilçe sakini kadınlarla bir araya geldi. Samsun’un Canik Belediyesi, alanında uzman isimlerin katılımıyla ilçede eğitim, kültür ve sanat programları gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediyenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede düzenlediği özel konferansta Hatice Kübra Tongar deprem bölgesinden ilçeye misafir olarak gelen kadınlar ile ilçe sakini kadınlarla bir araya geldi. Tongar tarafından Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Zor Zamanlarda Aile Olmak’ konulu konferansa yüzlerce kadın katıldı.

“Bizi biz yapan birlik ve beraberliğimizdir”

Programda konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yaşadığımız afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İnşallah bir daha böyle afetlerle karşı karşıya kalmayız. Evlerinizde bulunan her iki eşyadan bir tanesini deprem bölgesine göndermek üzere belediyemize getirdiniz. Depremden etkilenen kardeşlerimiz için seferber oldunuz. İşte bizi biz yapan değerlerimizin başında birlik ve beraberliğimiz gelmektedir. Allah daim etsin. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

“Aile olmak; tek çatı altında oturmak aynı eşyaları paylaşmak değildir”

Aile olmanın anlamına da değinen Başkan Sandıkçı, “Aile, toplumun çekirdek yapısıdır. Aile öylesine önemli bir yapıdır ki toplumlar bu yapının özüyle oluşur, nesiller bu yapının ışığında yetişir. Güzellik, iyilik, merhamet ve paylaşma duygularıyla oluşturulan aile yapısı, pozitif yönde toplumu besler, toplumu güçlendirir. Aile bağlarımızı her anlamda güçlendirmeli ve bu bağları güçlü tutmayı şiar edinmeliyiz. Aile olmak tek çatı altında oturmak aynı eşyaları paylaşmak değildir. Duyguları ve gönülleri paylaşmaktır. Sevgiyi bölüşmek, dertlerde hemhal olmaktır. Çareyi çok uzaklarda değil, hemen yanımızda bulmaktır. İşte bundan dolayıdır ki sağlıklı ve mutlu bir aile ortamını tesis etmek için gerekli olan ne varsa yapmalıyız. Özellikle ebeveynler olarak ailemizin en kıymetli bireyleri, çocuklarımıza rol model olduğumuzu unutmadan, içimizde özümsediğimiz güzel ruh haliyle, yavrularımızı yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızın bizleri örnek aldığını bilerek hareket etmeli ve onları en iyi şekilde yetiştirmek için gayret göstermeliyiz. Çünkü bizler biliyoruz ki, bir insanın bu dünyaya bırakacağı en değerli miras hayırlı bir evlattır” şeklinde konuştu.

Ailelerin zaman içerisinde zorlu süreçlerden geçebileceğini belirten Başkan Sandıkçı, yaşanan sorunların çözümü için, aile içi iletişiminin sürdürülmesi gerektiğinin önemine değinerek, “Ailecek zor ve sıkıntılı süreçlerden geçebiliriz. Güzel günler olduğu gibi elbette zor zamanlar da olacaktır. Peki, bu süreçlerde aile fertleri olarak bizler ne yapmalıyız? Birbirimize destek olmalıyız. Aile bağlarımıza, güven duygumuza sımsıkı sarılmalıyız. Birbirimize kol kanat germeliyiz. Neşeyi de hüznü de paylaşıp, zorluklara birlikte göğüs germeliyiz. Yaşanan sorunları çözmek için etkin bir iletişimle istişareler yapmalıyız. Bu süreçlerde birbirimizin elini hiçbir zaman bırakmadan, birlikte hareket etmeliyiz. Unutulmamalıdır ki birlik ve beraberlikle üstesinden gelinmeyecek hiçbir zorluk yoktur. Yaşamın her anında çevresini sevgiyle kuşatan, azmin anlamı olan, ailesi için gecesini gündüzüne katan, tüm fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa yoğun ilgi

Uzman aile danışmanı yazar Hatice Kübra Tongar tarafından gerçekleştirilen ‘Zor Zamanlarda Aile Olmak’ konulu konferans kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tongar’ın ‘aile içi iletişim’, ‘anne çocuk ilişkisi’, ‘doğru aile yapısı oluşturmak’ ve ‘çocuk yetiştirme süreci’ konu başlıklarında anlattıkları kadınlar tarafından beğeni ve dikkatle dinlendi. Yazar Tongar, program kapsamında kadınlardan yönetilen soruları cevapladı.

Programa ayrıca Başkan Sandıkçı’nın eşi Selma Sandıkçı, siyasi partilerin ilçe kadın kolları başkanları, protokol üyeleri ve deprem bölgesinden ilçeye gelen ve ilçe sakini kadınlar katıldı.