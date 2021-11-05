banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Eminevim'de üst düzey atama
Eminevim'de üst düzey atama
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı

Sandıkçı: “Belediye başkanlığı meslek değil görev”

Canik Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İMKB Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Başkana Soru-Yorum” programında öğrencilerin sorularını cevapladı.

SAMSUN 05.11.2021, 16:49
Sandıkçı: “Belediye başkanlığı meslek değil görev”

Canik Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İMKB Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Başkana Soru-Yorum” programında öğrencilerin sorularını cevapladı.

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar’ın moderatörlük yaptığı programda Canik Kaymakamı Mahmut Halal da konuşmacı olarak yer aldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren program, Canik İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerinin konuşmacılara yönelttiği sorular doğrultusunda interaktif şekilde gerçekleşti.

“Her türlü soruya açığız”

Programa katılan öğrencilerin diledikleri konuda kendisine rahatça soru sorabileceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara hitaben yaptığı giriş konuşmasında, “Bu program aracılığıyla halkımızı merak ettikleri konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sizler yarın burada bu makamlarda oturacaksınız. Amacımız, yarın bizleri idare edecek, ülkeye yön verecek olan ekibi bugünden bilinçlendirmek. Sizlerin yarının Türkiye’sini idare edecek donanıma sahip olmanız gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Pandemiden dolayı sizlerle çok sık bir araya gelemedik. Bize anlık ulaşamasanız dahi, yaptığımız bu programla bizlere iletmek istediğiniz soru ve taleplerinizi dile getirebilirsiniz” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik İlçemizde böyle bir dijital platform oluşturduğumuzun bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Belediye başkanlığı meslek değil, hizmet etmek için bir görevdir”

Programına ilk olarak Canik İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ayşegül Poyraz’ın “Başkan olmak için neleri göze aldınız?” sorusuna yanıt vererek başlayan Başkan Sandıkçı: “Belediye Başkanlığı aslında bir meslek değildir. Ülkesine, vatanına, milletine hizmet etmeye vesile olan bir imkandır. Belediye Başkanlığı, yılın 365 gününde 7/24 aktif olarak yapılan bir görevdir. Doğumla başlayıp ölümle son bulan hayatın bütün safhalarında yer alan ne kadar konu varsa, gün içerisinde ya da dönem içerisinde hepsiyle ilgilenmeniz gerekebiliyor. Bütün bunlara zaman ayırabilmeniz için de bazı şeylerden fedakârlık yapmanız gerekmektedir. Bunların başında da aile hayatınız gelmektedir” diye konuştu. “Birilerini sevindirmek, derdine derman olmak, çare bulmak çok güzel bir olay. İnsan olmanın gereği de budur” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Yaptığımız her işin sonucunda somut bir çözüm üretebiliyor ve bir dua alabiliyorsak bu bizi mutlu ediyor ve bütün bu fedakarlıklarımızın karşılığını almış oluyoruz aslında” ifadelerini kullandı.

Festival ve maç sözü

Öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, birlikte voleybol maçı yapma sözü verdi. Ayrıca programda yapılan çekilişle 2 öğrenci de 16 ve 21 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Canik Belediyesi’nin de yer aldığı ‘Tam Bana Göre Festival’e katılma hakkı kazandı. Soru soran öğrencilere program sonunda hediye takdimi yapıldı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6