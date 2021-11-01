Sandıkçı, Avrupalı öğrencileri ağırladı

Uluslararası öğrenci değişim programıyla Bulgaristan ve Romanya’dan Samsun’a gelen yabancı öğrenciler Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti.

Samsun Bilgi Okulları tarafından Erasmus+ programı aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya’dan Samsun’a davet edilen 19 kişilik öğrenci ve öğretmen grubunu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Farklı ülkelerde yaşıyor olabiliriz. Ama hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Onun için tüm insanlığı tanımalıyız” dedi.

“Ön yargıları kıralım”

Dijital döneme girmemizle birlikte dünyadaki sınırlarının da ortadan kalktığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Dünya, bu teknolojik devirde tüm insanlık olarak çok farklı bir alana doğru sürükleniyor. Bugünkü dönemde dünyada sınır kalmadı aslında. Eğer farklı ülkelerin birbirine karşı ön yargılı davranışları varsa bir an önce bu davranışları ortadan kaldırmanın yollarını bulmalıyız” diye konuştu.

“İnsanlık el ele verecek”

Yeryüzünde aslında kötü insanın olmadığını, kötülüklerin sonradan bazı grupların sebep olduğu olumsuzluklarla birlikte ortaya çıktığını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Eskiden dünyadaki devletler güçlü ve zayıf diye farklı gruplara ayrılırdı. Bugünkü dijital çağda devletler artık devre dışı kalmaya başlıyor. Şahıslar ve firmalar dünyaya hükmetmeye başlıyor. Aslında yeryüzünde kötü insan yok. Kötülükler sonradan bazı grupların sebep olduğu olumsuzluklarla birlikte ortaya çıkmakta. Bir gün sınır tanımadan tüm dünya insanlığı olarak kötülüklere karşı mücadele etmek durumunda kalabiliriz. Onun için de birbirimizi iyi tanımak durumundayız” şeklinde konuştu.

Sıcakkanlı ve misafirperver davranışlarından dolayı teşekkür ettiklerini belirten misafirler Başkan İbrahim Sandıkçı’ya hediye takdim etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, Avrupa’dan gelen misafirlere Canik Meşe Tesisleri’nde öğle yemeği ikramında bulundu.