Sanayide normalleşme hareketliliği

Samsun’da oto sanayi esnafının işleri kademeli normalleşme dönemi ile birlikte arttı.

1 Haziran’dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşme adımları kapsamında birçok işletmenin normale yürüyüşünde oto sanayi esnafı da kulvarda yerini aldı. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasının ardından Samsun Eski Sanayi Sitesi’nde ise yoğunluk oluştu. Sanayi sitesine araçlarıyla gelen vatandaşlar,, iş yerleri önlerinde kalabalık oluşturdu. Yaz tatili sezonunun açılması ve tatile araçlarıyla gitmeyi planlayan vatandaş seyahat öncesi araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırmaya başladı. Kısıtlamaların sona ermesinden dolayı işlerinin açıldığını ifade eden esnaf ise halinden memnun.

Oto bakım servisi ustası Mustafa Güveli, "17 günlük kısıtlama öncesi işlerimiz bayağı bir düşmüştü. Yasaklar başlayınca kısmi yetkili servisler harici çalışıyor, onların da sadece çekici servisi çalışıyordu. Geriye kalan birçok sanayi esnafı kapalıydı. Daha sonra yasağın bitmesiyle birlikte ilk üç gün aşırı bir yoğunluk yaşadık. Ancak arabasını tamir ettiren herkesin bir anda ortalıktan kaybolmasıyla birlikte yine bir düşüş yaşandı. Geldiğimiz noktada turizmin de açılması, yaz sezonun da başlamasıyla birlikte aşırı bir yoğunluk oluşmaya başladı. İşlerimiz şu son bir hafta içerisinde normale doğru evirilmeye başladı. İş potansiyelimiz arttı. Ödemlerimizi normalleştirmeye başladık" dedi.