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Samulaş filosuna 33 yeni otobüs

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samulaş’a 33 yeni araç alındı. Vatandaşa daha hızlı hizmet götürebilmek adına genişlemeye giden filoya 33 yeni otobüs eklendi.

SAMSUN 21.01.2021, 14:16
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Samulaş filosuna 33 yeni otobüs

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samulaş’a 33 yeni araç alındı. Vatandaşa daha hızlı hizmet götürebilmek adına genişlemeye giden filoya 33 yeni otobüs eklendi.

Samulaş filosuna eklediği ve 24 milyon TL’ye mal olan 33 yeni otobüs ile Türkiye’nin en genç filolarından birine sahip oluyor. Araçlar bugün Cumhuriyet meydanında yapılan törenle hizmete alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Samulaş Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, personel ve şube şeflerinin katıldığı törende yapılan hizmetin Samsun için hayırlı olması adına dua edildi.

“Türkiye’de ilk defa elektrikli otobüsü inşallah biz devreye alacağız”

Vatandaşa daha hızlı bir şekilde hizmet götürmek istediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bugün 33 otobüsümüzün çok kaliteli, nitelikli, güvenli dakik bir şekilde tüm vatandaşlarımıza hizmet üretmek üzere bugün devreye alıyoruz. Bu nitelikli bir projenin ulaşım master planımızın bir parçası ve bunun arkası gelecek. Biz Samsun’da ulaşım master planımızı tamamladık. Büyük ölçüde 2022 yılında hayata geçmiş olacak. 2023 yılına kadar özellikle şehir merkezinde trafik problemi, toplu ulaşım noktasında da çok daha verimli hizmeti üretmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Son teknolojiye göre üretilmiş yeni, konforlu, 24 milyon liraya mal olmuş 33 adet otobüsümüz bugün sefere alıyoruz. Samulaş’ın işlettiği otobüs sayısı 133’e çıktı. 53 tane ihaleye çıkmıştık, sanıyorum 40 tanesi şu an da seferde özel halk otobüslerimiz. Onların da yaşı maksimum 10 yıl. 33 tane otobüsümüzü devreye alıyoruz ve gençleştirme çalışmalarımız da zaman içinde devam edecek. Türkiye’de ilk defa elektrikli otobüsü inşallah biz devreye alacağız. 2021 yılı içerisinde bunu devreye almayı hedefliyoruz. Zaman içerisinde yaşı geleni otobüslerimizi planlama çerçevesinde elektrikli otobüse dönüştüreceğiz. Taflan’dan havaalanına kadar bir hat oluşturuyoruz. Bu elektrikli otobüslerimizi orada devreye alacağız. Sonrasında yoğun olan hatlarımızı genişleteceğiz” dedi.

Törende konuşan Samulaş Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Samulaş olarak 100 adet otobüs ile şehir merkezine 27 güzergahta 29 trenle Tekkeköy’den üniversite hattı doğrultusunda hizmet vermekteyiz. Bu hizmeti verirken ulaşımın konforlu ve zamanında olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi öncesinde 75 araç ile hizmet verirken aynı oranda yolcu sayımız yaklaşık yüzde 50 azalmasına rağmen daha fazla araçla hizmet vermeye devam ettik. Yaklaşık bir yılı alan süreçte ülkece büyük sıkıntılar yaşadık. Bunların en büyük yansıması tabi ki toplu ulaşıma oldu. Daha önceden tramvayda 85 bin yolcu taşırken şu an yaklaşık 30 bin yolcu taşımaktayız. Aynı şekilde otobüslerde 40 bini aşan yolcu sayımız varken şu an 15 bin civarında yolcu taşıyoruz. Bu süreçte mesafeyi ayarlayacak şekilde hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu anlamda Sayın Başkan Mustafa Demir’in bize vermiş olduğu kaliteli ve müşteri memnuniyetine en üst seviyede tutacak şekilde biz çizdiği vizyon doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu hizmetle beraber araç sayımız 100 iken 133’e çıktı. Araç filomuzun yaş ortalaması 6 iken 4’e düştü. Belki Türkiye’nin en genç filosu. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor. Çünkü Samsunlular en iyisine layık. Biz de hizmet kalitemizi artırarak başkanımızın göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda en iyi şekilde hizmetimizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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