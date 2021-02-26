SAMÜ’de "Afet Farkındalık Eğitimi"

“Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi" kapsamında Samsun Üniversitesi’nde (SAMÜ) Samsun AFAD İl Müdürlüğü tarafından online platform üzerinden “Afet Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi.

AFAD Eğitmeni Emre Doğramacı tarafından verilen eğitime SAMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin’in yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personelleri ve aileleri katıldı. Eğitim kapsamında "Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi" başlığı altında yapılan sunumla eğitmen Emre Doğramacı tarafından konuyla ilgili bilgiler izleyenlerin dikkatine sunuldu. Afetlerde gönüllülüğün önemine değinilen eğitimde; afet ile ilgili temel bilgiler, Türkiye’nin afetlerdeki durumu, çevredeki riskler, afet öncesindeki hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrasında ilk saatler gibi başlıklar altında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Afete Hazır Türkiye Projesi ile bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak, bireylerde farkındalık oluşturmak, bireyler ile yaşadıkları mekânlarda alabilecekleri temel önlemleri paylaşmak, bireylerin afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak, afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirme yaparak, alınabilecek temel önlemleri paylaşmayı amaçlanıyor.

AFAD Gönüllüsü Sistemi ile kurumsal yapıların ve toplumun iş birliğini güçlendirmek, afet yönetiminin başarısını arttırmak, kamu kurumlarının çalışmaları gibi faktörlerin yanı sıra vatandaşların direkt katılımını sağlamak amacıyla geliştirilen AFAD Gönüllülük Sistemi, afet ve acil durumlarında toplumun daha dirençli olmasını sağlıyor. AFAD gönüllüleri eğitim seviyelerine göre profesyonel AFAD ekipleri ile birlikte saha çalışmalarına da katılabiliyor.