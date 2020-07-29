Son Dakika
SAMÜ VE MGM’den önemli iş birliği
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MGM) VE SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMÜ) ARASINDA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NE İRTİBAT OFİSİ KURULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI.
SAMSUN 29.07.2020, 19:03
4
SAMSUN (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) arasında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümüne irtibat ofisi kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.
Protokole, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından imza atıldı. İrtibat ofisi ile üniversite ve müdürlük arasındaki bilimsel çalışma ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. İmzalanan protokol ile Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) uydu verilerinin operasyonel hidroloji çalışmalarında (H-SAF) kullanımı için ürün geliştirme faaliyetleri yapılacağı öğrenildi.
25°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2020
|İmsak
|04:04
|Güneş
|05:50
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:31
|Yatsı
|22:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25