SAMÜ-TTO ve OKA’dan bölgenin AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini artırma projesi

Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (SAMÜ-TTO), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) Teknik Destek Programı kapsamında bölgedeki teknoloji transfer ofislerinde çalışan personellerin kapasitesini artırmak amacıyla bir proje uygulamaya başladı.

Bölgenin AR-GE ve yenilikçilik kapasitesi değerlendirilerek hazırlanan proje kapsamında, Amasya, Hitit, Ondokuz Mayıs, Tokat Gaziosmanpaşa ve Samsun üniversitelerindeki TTO yönetici ve çalışanlarının katılımı ile 19 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında kapasite artırımına yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Samsun Üniversitesi’nin, OKA tarafından desteklenen projesinde eğitimler, deneyimli teknoloji transfer ofislerinden olan Erciyes Teknopark ve TTO tarafından veriliyor. Eğitimler yoluyla; Patent Ticarileştirme, Proje ve İş Geliştirme, Arabuluculuk Teknikleri, ÜSİ’nin Bağlı Olduğu Mevzuatlar ve Süreç Takibi gibi konularda TR83 bölgesi TTO’larının kapasitelerinin geliştirilmesi ve böylece bölgenin AR-GE ve yenilikçilik faaliyetlerinin arttırılması hedefleniyor.