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SAMÜ Rektörü Aydın: “İslami İlimler Fakültesi şehrimize hayırlı olsun”

SAMSUN (İHA) – Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ardından İslami İlimler Fakültesi’nin de kuruluşu hem üniversitemize hem de ülkemize önemli katkılar sunacak bir adımdır” dedi.

SAMSUN 08.02.2021, 19:39
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SAMÜ Rektörü Aydın: “İslami İlimler Fakültesi şehrimize hayırlı olsun”

SAMSUN (İHA) – Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ardından İslami İlimler Fakültesi’nin de kuruluşu hem üniversitemize hem de ülkemize önemli katkılar sunacak bir adımdır” dedi.

Samsun Üniversitesi bünyesinde İslami İlimler Fakültesi kurulması kararını ifade eden Cumhurbaşkanı kararnamesi 6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın kararı değerlendirdi.

Samsun Üniversitesi olarak ilim ve irfan yuvası olma şiarıyla çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Nitelikli Toplum için nitelikli üniversite hedefiyle kısa sürede gerçekleştirdiğimiz büyük bir atılım ve yapılanma ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ardından İslami İlimler Fakültesi’nin de kuruluşu hem üniversitemize hem de ülkemize önemli katkılar sunacak bir adımdır. Üniversitemizi her geçen gün daha da geliştirmek ve donanımlı hale getirmek için çalışıyoruz. Kurulma kararı Resmi Gazete’de yayımlanan İslami İlimler Fakültemiz de bu kapsamda hazırlık yaptığımız bir eğitim yuvamızdır. Ülkemizdeki genç nüfusun kaliteli ve doğru bir eğitim alması, eleştirel ve özgür bir zihne sahip olması, bu sırada da değerlerimizi benimseyip katkı sunması bizim için oldukça önemlidir. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Bir ilahiyat fakültesi mezunu olarak bu fakültenin açılmasını ve kısa sürede cazibe kazanmasını önemsediğini belirten Mahmut Aydın, “Üç yıl önce kurulan üniversitemiz, hem nicelik hem de nitelik olarak hızla büyümüş, bunu yaparken de günümüz dünyasının ve ülkemizin ihtiyaçlarını hesaba katmıştır. Üniversite olarak toplumsal dinamikleri bilen ve yüce dinimiz İslam’ı anlayan bireyler yetiştirerek toplumumuza kazandırma işlevimiz bulunmaktadır. Bu çerçevede araştırmalarını gerçekleştirerek önemli eserler ortaya koyacak ve bu çalışmaları daha da ileri götürerek toplumun aydınlanmasına rehberlik edecek gençlerimizi topluma kazandıracağımıza inanıyorum. İslam üzerine daha fazla araştırma yapmaya, çalışmaya, ondan ilham almaya ihtiyacımız var. Bu bölümden yetişecek disiplinli, İslam ilmine ve dinlere karşı meraklı, sorumluluğunun farkında ve eleştirel kültür sahibi gençler şüphesiz ki hem şehrimiz hem de ülkemiz için faydalı olacaktır. Bir İlahiyat Fakültesi mezunu olarak ben de bu fakültenin açılmasını ve kısa sürede cazibe kazanmasını önemsiyorum" şeklinde konuştu.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını sunan Aydın, “Kısa sürede uluslararası düzeyde adından söz ettireceğine inandığım Samsun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin özelde Samsun’a genelde ise ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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