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Samsun’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu
Samsun’un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.
SAMSUN 21.03.2022, 22:27
Samsun’un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.
İlçe merkezine 29 kilometre mesafede bulunan Uzunkız yayla yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu.
Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalara başladı. Belediye ekipleri tarafından, kapalı olan kırsal mahalle yolları açılmaya çalışılıyor.