Samsun’un yolları tablo gibi

Büyükşehir Belediyesi, Samsun yollarında güvenli yolculuk için en önemli yol gösterici olan çizgi ve şeritleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’umuzun yollarını tablo gibi işliyor, sürücülerimize güvenli sürüş imkanı sunmak için yol çizgilerini büyük bir titizlikle yapıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağlarında başlattığı dönüşüm çalışmalarını yol çizgileriyle son haline kavuşturuyor. Grup yollarını, caddeleri, bulvarları ve kavşakları yoğun bir mesai ile yeni yüzlerine kavuşturan ekipler, güvenli ulaşım için yol çizgileriyle de arterlerdeki işlemleri tamamlıyor.

2 bin 550 kilometre yol çizgisi çekildi

Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 2022 yılının 10 ayında 2 bin 550 kilometre yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca 5 bin 31 adet yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgileri ve 6 bin 393 adet araç park yeri ile 361 adet yön oku çizgileri çizildi. 94 adet önce yaya figürü yapılırken 12 bin 982 metrekare de makine ile yol çizgi boyası kazındı.

Büyükşehir güvenli ulaşım için çalışıyor

“Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz en ücra köşedeki yollarımıza kadar trafik levha ve yol çizgi çalışmasını gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yol çizgi-şerit çalışmaları, yolları güvenli kılan, sürücüyü yönlendiren en önemli yol güvenlik önlemleri arasında yer alıyor. Takip edeceğimiz şeridin, gideceğimiz yolun en önemli aydınlatıcıları bu çizgiler. O yüzden de en kaliteli ve en iyi görüşü sağlayacak malzemeler kullanıyoruz. Çizgiler, asfaltın niteliğine göre uzun ömürlü boya kullanılarak çekiliyor. Gece görünürlüğü için uygun, reflektif özellikli ve Avrupa Birliği ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün öngördüğü standartlardaki boyaları seçiyoruz" dedi.