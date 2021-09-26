Samsun’un rektörleri TEKNOFEST’te öğrencileri yalnız bırakmadı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, TEKNOFEST 2021’i yerinde takip ederek yarışmaya katılan öğrencileri yalnız bırakmadı.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Samsun’da yer alan üniversitelerin rektörleri bir araya geldi. Rektör Aydın ve Rektör Ünal, Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin TEKNOFEST alanında bulunan takımlarının yarışmacılarıyla buluştu. Rektörler burada öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aldı. Samsun Üniversitesi standına geçilerek karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette hatıra fotoğrafı da çekinildi.