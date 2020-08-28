Samsun’un LGS birincisi ortaya çıktı

Samsun’da, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) il birincisinin 496,061 puan alan Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yiğit Girgin olduğu ortaya çıktı. Yüzde 0.02 yüzdelik diliminde yer alan Girgin, İstanbul Erkek Lisesini kazandı.

Aynı dilime giren bir diğer öğrenci ise Terme ilçesinde bulunan Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ezgi Sıla Kılıçaslan oldu. Özel kursa gitmeden ve ek ders almadan LGS’de 0,02 yüzdelik dilimine giren Kılıçaslan, hayalindeki İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini kazandı.

"Uzay mühendisliği en büyük hayalim"

Başarısını çalışma azmi, ailesi ve öğretmenlerinin gösterdiği ilgiye bağlayan Ahmet Yiğit Girgin, “Derslerime iyi çalıştım. Okulum da bu süreçte hep yanımda oldu. İyi hazırlandığımı düşünüyorum. Herhangi bir kursa veya dershaneye gitmedim. İnkılap tarihi ve din kültüründen 2 yanlışım var. Sınavda boş bırakmadım. Bilime özellikle de kuantum fiziğine bir ilgim var. Gideceğim okulda bu şekilde devam edip uzay mühendisliği hedefime yaklaşmak en büyük hayalim” dedi.

Oğlunun başarısından dolayı gurur duyduğunu belirten Anne Huri Girgin ise, “Haftada bin ile 2 bin sayfa arası kitap okur. Kendinden çalışmaya bir azmi vardır. Bilim dergileri okumayı çok sever. Bir matematik yarışmasında final aşamasına geçti. DENEYAP Projesi sınavını da kazanmıştı. Bu başarısı da bizi çok sevindirdi” diye konuştu.

Ertuğrul Gazi Ortaokulunun 140 öğrencisinden 21’inin Fen Lisesi kazandığı öğrenildi.