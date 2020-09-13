Samsun’un ilk özel kütüphanesi açıldı

Samsun’da 3 girişimci tarafından üniversite öğrencileri ve akademisyenler için çalışma ortamı ve kaynak sağlamak üzere bir kütüphane açılışı gerçekleştirdi.

3 katlı bir binadan oluşan kütüphane ders çalışmak isteyenlere farklı yaklaşımlar sunmak üzere hayata geçirildi. İçerisinde gelenlerin kitap okuyabileceği, sesli ve sessiz ortamda ders çalışabileceği, grup çalışmalarının yapılabileceği alanlar ile birlikte bir de kafe bulunuyor. Kütüphanede iş dünyası için çalışmalarını ve toplantılarını yapabileceği uygun alanlar da yer alıyor.

Kütüphaneden faydalanmak isteyenler 12 TL’lik bir giriş ücretine karşılık ücretsiz olarak sıcak veya soğuk bir içecek alma ve hafta içi 09.00-24.00, hafta sonu 10.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek binayı gün boyu kullanma imkanına sahip olacak. Kütüphanede şu anda 500’ye yakın bir kaynak bulunuyor. Abonelik sistemiyle birlikte okuyuculara kitap ödünç almak imkanı da sağlanacak.

Girişimcilerden İnanç Kuş, “Bir eğitim şehri olan ve iki üniversiteyi bünyesinde barındıran Samsun’da bu alanda bir eksiklik olduğunu tespit ettik. Tabi ki kütüphaneler öğrenci ve akademisyenlerin çalışma ortamı ve kaynaklara erişme anlamında yoğun olarak kullandığı alanlar. Açtığımız kütüphanede sağladığımız imkanlarla bir özel girişim olarak biz kütüphanelerin verdiği bu hizmeti bir tık daha ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.